Областной депутат Михаил Дмитриков передал в детские сады региона свыше двух с половиной тысяч подарков!

Во время новогодних утренников Дед мороз и Снегурочка вручили каждому ребенку праздничные комплекты: наборы для рисования и развивающие настольные игры. А родителям малышей на память достались праздничные открытки с новогодним поздравлением. Эта благотворительная акция стала уже традиционной. Она ежегодно проходит при финансовой поддержке регионального депутата.

«Больше всего наступления Нового года ждут именно дети. Для них это особенное время волшебства, чуда и конечно же подарков. Каждый год стараемся радовать наших самых маленьких жителей в преддверие праздника», - отметил Михаил Дмитриков.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!