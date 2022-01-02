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Этот день в истории: 2 января освобожден Малоярославец

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 02.01.2022 08:00 1 653
Этот день в истории: 2 января освобожден Малоярославец

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 2 января.

1839 (ст. стиль) – открылась Калужская палата государственных имуществ (из записной книжки В.Продувнова)

1941 –  в селе Ленино Одоевского района Тульской области родился Анатолий Петрович Черников. Сегодня Анатолий Петрович уважаемый калужанами человек, доктор филологических наук, профессор филологического факультета Калужского государственного университета имени К.Э. Циолковского, член Союза писателей России, лауреат литературных премий. Известный исследователь творчества И.С. Шмелева, литературы Серебряного века и русского Зарубежья. Удостоен памятной медали «Иван Шмелев» Российского Фонда культуры, дипломант Московского Международного фестиваля «Учитель русской словесности» в номинации «Лучшая вузовская лекция». Автор свыше двухсот научных работ, в том числе около 15 монографий и учебных пособий.

1942 – советские войска освободили город Малоярославец (оккупирован фашистами 18.10.1941г.). Бои за город начались еще 1.01.1942 г., когда в город ворвались бойцы 475-го стрелкового полка. Группы фашистов, отрезанные в городе от пути к отступлению, прекратили сопротивление к полудню 2.01.1942 г.

1954 -  в селе Угодский Завод открыт бюст трижды Героя Советского Союза Маршала Георгия Константиновича Жукова.

1965 - пущен Калужский завод телеграфной аппаратуры.

1992 - в Калуге введено лицензирование деятельности предприятий торговли, бытового обслуживания, общепита и частных предпринимателей. 2 января постановлением правительства Егора Гайдара цены отпущены на волю и тут же срываются с цепи. Издан указ президента Б.Ельцина о свободе торговли. Российский рынок мгновенно превращается в базар, народ торгует всем и повсюду. После 2 января усиливаются антиреформаторские настроения. Газета "Знамя" продолжает печатать гневные статьи и письма трудящихся, осуждающие политику российской власти, а также Калужского городского Совета, ставшего мэрией во главе с В.Черниковым. Создан "малый совет" областного Совета народных депутатов под председательством В.Сударенкова. На начало года в Калуге зарегистрировано 32 безработных в службе занятости населения. К концу года безработица выросла до 28 с лишним тысяч человек. Созданное коммунистами объединение "Трудовая Калуга" организует акции протеста против действий реформаторов. Новое слово, ставшее крылатым: прихватизация. (К.Афанасьев «Летопись провинции»).

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 02.01.2022 08:00 1 653
Тэги: общество история калуги этот день в истории
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