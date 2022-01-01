Этот день в истории: 1 января произошла деноминация

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 1 января.

1(12).01.1785 – архитектором Калужского наместничества назначен Иван Денисович Ясныгин (1745 – 1823) . Автор градостроительного плана застройки г. Калуги, проектов Троицкого собора, здания почты и др. сооружений. Почетный гражданин г. Калуги (2000). Он проработал в должности губернского архитектора 37 лет. Похоронен на Пятницком кладбище Калуги.

1823 (ст. стиль) – родился Алексей Гаврилович Казначеев (1823 – 22.06.1888). 8 ноября 1868 г. Казначеев был назначен калужским гражданским губернатором. «Характер губернии, куда я прибыл, - вспоминал Алексей Петрович, - сообщался ей жившим в ней дворянством. Оно имело большое влияние на устранение губернатора (В.А.Арцимовича), который применял там в свое время «Положение» о крестьянах».

1861 (ст. стиль) – родился Леонид Васильевич Чижевский (1861-1929). Ученый-артиллерист, участник Первой мировой войны, полковник, затем генерал артиллерии, в 1918-1919 годах - военачальник Калужских пехотных командных курсов. В 1916 году его сын, будущий ученый, Александр Леонидович Чижевский (1897-1964) отправился на фронт вольноопределяющимся в артиллерийскую бригаду отца.

Общее число жителей губернии на 1 января 1907 г. - 1.361.918 человек. В течение года заключено браков 10571 (против 1906 г. менее на 2800). Общее число рожденных 68408 чел. (меньше 1906 г. на 3318 душ). Число умерших сравнительно с 1906 г. менее на 4578. Прирост населения в 1907 г. составил 23861 чел., т.е. более, чем в 1906 г. - на 1260 человек (К.Афанасьев «Летопись провинции»).

На 1.01.1914 г. в губернии насчитывалось фабрик и заводов 301, с числом рабочих – 29900. Всего же жителей было 1476 тыс. человек.

1917 - Взамен новогодних визитов к губернатору и чиновникам объявлен сбор пожертвований для сирот - жертв войны. Список из 450 жертвователей открывают супруги Ченыкаевы: он - 25 р., она - 10 р. Далее следуют дворяне, купцы, служащие, мещане (от 1 до 15 рублей). (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1918 – Декретом №1 Калужского совдепа распущена городская дума и создан комиссариат по делам городского самоуправления.

1962 - Подешевели часы и расценки. С 1 января с.г. снижаются государственные розничные цены на часы всех видов - наручные, карманные, настольные и настенные... Идя навстречу пожеланиям передовых рабочих коллективов завода "Красное Сормово", Совет Министров СССР и ВЦСПС приняли постановление о снижении на промышленных предприятиях расценок на 25-30 процентов в среднем от существующих тарифов оплаты труда (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1998 - 1 января - введены в обращение новые деньги: бывшие крупные купюры без двух нулей и заново отчеканенные разменные монеты (К.Афанасьев «Летопись провинции»).

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