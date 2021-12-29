Главные новости в Калужской области 29 декабря: бесплатный общественный транспорт и погоня за грабителем
Коротко рассказываем о главных калужских новостях в среду, 29 декабря.
В Калуге общественный транспорт станет бесплатным в новогоднюю ночь. Но не весь.
В Калуге ямочный ремонт на дороге у Синих мостов продолжится вечером 29 декабря. Утром там образовались огромные пробки.
В Калуге следователь задержал преступника, возвращаясь домой с работы.
В Калужской области женщина из ревности подожгла дом, в котором погибли два человека.
В Калужской области толщина льда на водоемах превысила 20 сантиметров.
В Калужской области вынесли приговор мужчине, который изнасиловал 17-летнюю девушку в 2014 году.
Калужский волейбол готовится к прорыву в 2022 году.
Калужский психолог рассказала, как в Новый год загадать желание, чтобы оно исполнилось.
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