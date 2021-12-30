Этот день в истории: 30 декабря Калугу освободили от немецких войск

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 30 декабря.

1896 – в деревне Раздолки Тульской губернии родился Петр Васильевич Беляков (1896-1970), график-офортист, член Союза художников РСФСР. С 1948 года жил в Калуге, участник выставок произведений калужских художников. Создал много офортов, изображающих памятники архитектуры Калуги.

1908 – в Калуге в рабочей семье родился будущий живописец, член СХ с 1940 г. участник Великой Отечественной войны Валерий Васильевич Попов (30.12.1908 — 1991. Основы художественного ремесла он постигал в студии при Художественном отделе Калужского краеведческого музея (руководитель Т. М. Калашников). Работал на Калужском машиностроительном заводе. В. В. Попов принимал активное участие в художественной жизни Тулы и Калуги. Его произведения находятся не только в калужских музеях, но и в музеях других городов.

1941 - Калуга, 30 декабря. В ночь командование 50-й армии отдало приказ о штурме города. В 4 часа 30 мин., после залпа гвардейских минометов и артиллерии, под прикрытием танков 32-й бригады 112-й танковой дивизии соединения 50-й армии с трех сторон атаковали город, и в 11 часов дня, после 80-дневной оккупации, Калуга была освобождена от немецких войск. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1941 – Жуковский (Угодско-заводский) район полностью освобожден от немецко-фашистских войск в период Великой Отечественной войны. Начало оккупации – 18 октября 1941 г.

1966 – Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 декабря 1966 года образованы Думиничский, Тарусский и Угодско-Заводской районы. В новой книге «Думиничский район Калужской области. 85 лет со дня основания: 1929 год», изданной Администрацией района в 2015 году, «датой образования Думиничского района считается 1 октября 1929 года». Тогда «состоялось первое совместное заседание районного Совета депутатов и райкома ВКП(б), посвященное решению организационных вопросов».

1996 – во 2-м Красноармейском переулке, 2а на месте, откуда началось наступление советских войск, был торжественно открыт памятник Воину-освободителю нашего города. Авторы: Валентин Михайлович и Дмитрий Валентинович Белов. В 2005 г. памятник был перенесен на территорию Калужского медицинского колледжа (ул. Кутузова, 26).

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