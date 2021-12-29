В Калужской области найдена живой пропавшая 38-летняя женщина

В среду, 29 декабря, в Калужской области нашли живой пропавшую 38-летнюю женщину. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

Как мы уже рассказывали, женщина пропала 15 декабря в поселке Бабынино.

Что с ней произошло, пока не сообщается.

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