В Калужской области мужчину оштрафовали на 15 тысяч рублей за срубленную елку

В Калужской области жителя Ульяновского района оштрафовали на 15 255 рублей за срубленную ель на территории заповедника «Калужские засеки». Дерево он срезал еще в мае, сообщили 29 декабря в заповеднике.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений».

Мужчина признал свою вину и возместил ущерб. В результате суд освободил его от уголовной ответственности и назначил штраф. Деньги он должен отдать в течение двух месяцев.

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