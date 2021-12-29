В Калуге найдена живой пропавшая 40-летняя женщина

В Калуге найдена живой 40-летняя женщина, которая пропала 1 декабря. В среду, 29 декабря, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

- Найдена! Жива! Спасибо всем за помощь в поиске! – говорится в сообщении волонтеров.

Что с ней произошло, пока не сообщается.

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