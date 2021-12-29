В Калужской области толщина льда на водоемах превысила 20 сантиметров
В Калужской области после нескольких морозных недель толщина льда на закрытых водоемах превысила 20 сантиметров. Данные на 28 декабря опубликовало региональное ГУ МЧС.
Самый толстый лед на озерах Бездонное, Тишь и Горское в Перемышльском районе.
В Калуге Яченское водохранилище промерзло на 16 сантиметров.
Лед на реке Ока местами достиг толщины в 10 сантиметров. Но есть промоины.
Река Угра промерзла на семь сантиметров, но также наблюдаются участки без льда.
Белкинские пруды в Боровском районе замерзли на 18-19 сантиметров.
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