В Калужской области толщина льда на водоемах превысила 20 сантиметров

В Калужской области после нескольких морозных недель толщина льда на закрытых водоемах превысила 20 сантиметров. Данные на 28 декабря опубликовало региональное ГУ МЧС.

Самый толстый лед на озерах Бездонное, Тишь и Горское в Перемышльском районе.

В Калуге Яченское водохранилище промерзло на 16 сантиметров.

Лед на реке Ока местами достиг толщины в 10 сантиметров. Но есть промоины.

Река Угра промерзла на семь сантиметров, но также наблюдаются участки без льда.

Белкинские пруды в Боровском районе замерзли на 18-19 сантиметров.

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