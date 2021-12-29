Еще шесть жителей Калужской области скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки еще шесть человек скончались от коронавируса. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1201, сообщили в среду, 29 декабря, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 179 новых случаев заражения ковидом. Это минимальный показатель за последний месяц. Общее количество заболевших выросло до 64 930.

За последние сутки в нашем регионе 166 человек выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 60 678 калужан.

Вакцинированы от коронавируса 564 149 жителей Калужской области.

По всей России выявлены за сутки 21 119 случаев коронавируса. За весь период - 10 458 271. Выписаны за сутки – 42 776, за весь период – 9 380 223. За последние сутки в стране от ковида умерли 932 человека, за все время – 307 022.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!