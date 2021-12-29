В Калужской области привились от коронавируса 564 149 человек

В понедельник, 27 декабря, в Калужской области привились от коронавируса 905 человек. Общее количество вакцинированных достигло 564 149, сообщили в среду в правительстве региона.

В больницах области остается около 130 тысяч доз вакцин.

Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 86,76%.

Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам за 27 декабря.

В 11 районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в трех - более чем на 90%. Самые высокие показатели по-прежнему в Жуковском районе, самые низкие - в Износковском.

11 муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.

Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 27 декабря 2021 года:

Жуковский район – 131,4%,

Боровский район – 130,05%,

Медынский район – 125,06%,

Думиничский район – 122,05%,

Перемышльский район – 120,52%,

Бабынинский район – 118,65%,

Барятинский район – 117,83%,

Спас-Деменский район – 112,96%,

Козельский район – 105,76%,

Мещовский район – 103,6%,

Сухиничский район – 102,12%,

Ферзиковский район – 98,25%,

Юхновский район – 92,37%,

Ульяновский район – 90,3%,

Тарусский район – 87,43%,

Куйбышевский район – 86,79%,

Мосальский район – 86,19%,

Жиздринский район – 84,18%,

Хвастовичский район – 80,81%,

Калуга – 79,34%,

Обнинск – 79,12%,

Дзержинский район – 78,04%,

Малоярославецкий район – 77,24%,

Людиновский район – 76,43%,

Кировский район – 75,93%,

Износковский район – 74,67%.

Данные на 27 декабря.

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