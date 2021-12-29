В Калужской области привились от коронавируса 564 149 человек
В понедельник, 27 декабря, в Калужской области привились от коронавируса 905 человек. Общее количество вакцинированных достигло 564 149, сообщили в среду в правительстве региона.
В больницах области остается около 130 тысяч доз вакцин.
Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 86,76%.
Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам за 27 декабря.
В 11 районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в трех - более чем на 90%. Самые высокие показатели по-прежнему в Жуковском районе, самые низкие - в Износковском.
11 муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.
Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 27 декабря 2021 года:
- Жуковский район – 131,4%,
- Боровский район – 130,05%,
- Медынский район – 125,06%,
- Думиничский район – 122,05%,
- Перемышльский район – 120,52%,
- Бабынинский район – 118,65%,
- Барятинский район – 117,83%,
- Спас-Деменский район – 112,96%,
- Козельский район – 105,76%,
- Мещовский район – 103,6%,
- Сухиничский район – 102,12%,
- Ферзиковский район – 98,25%,
- Юхновский район – 92,37%,
- Ульяновский район – 90,3%,
- Тарусский район – 87,43%,
- Куйбышевский район – 86,79%,
- Мосальский район – 86,19%,
- Жиздринский район – 84,18%,
- Хвастовичский район – 80,81%,
- Калуга – 79,34%,
- Обнинск – 79,12%,
- Дзержинский район – 78,04%,
- Малоярославецкий район – 77,24%,
- Людиновский район – 76,43%,
- Кировский район – 75,93%,
- Износковский район – 74,67%.
Данные на 27 декабря.
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