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Новый смартфон можно будет оплатить минутами и в 2022 году

Опубликовано: 29.12.2021 12:29 0 137
Новый смартфон можно будет оплатить минутами и в 2022 году

С ноября клиенты обменяли свыше 60 миллионов минут на смартфоны Xiaomi. Столь высокий интерес стал причиной продления сроков акции – в приложении «Мой Tele2» получить скидку до 4000 тысяч рублей и сразу же оформить покупку стало можно до конца 2022 года.

– Теперь возможность обменять минуты на смартфон – постоянная опция, которая дополнит линейку инновационных сервисов оператора, – рассказал директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин. – В рамках концепции «Другие правила» мы поддерживаем свободу клиентов распоряжаться пакетами услуг: дарить их друзьям, продавать на «Маркете», менять на фильмы, кофе, скидку при покупке смартфона. Мы рады, что акция понравилась нашим клиентам.

Специальным предложением уже воспользовались десятки тысяч жителей по всей России. Чаще всего минуты на скидку меняли абоненты из Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска, высокий отклик также отмечался в городах, «кольцом» окружающих столицу – Ярославле, Туле, Иванове, Владимире, Смоленске, Рязани, Калуге, Твери и Костроме.
Наибольшим спросом у участников акции пользуются устройства среднего ценового сегмента, а самой популярной стала модель Redmi 9T. Клиенты не просто покупают гаджеты по выгодной цене, а выбирают варианты с лучшими характеристиками, исходя из своих потребностей и задач. В 2022 году оператор продолжит предоставлять скидку на актуальный модельный ряд Xiaomi и планирует включать в него новинки.

– Мы в Xiaomi всегда стремимся экспериментировать и использовать инновационные подходы не только в собственной деятельности, но и в коллаборациях с партнерами, – добавил глава Xiaomi в России и СНГ Юй Мань. – С невероятной гордостью мы отметили, что проект оказался настолько успешным, что было решение его продлить. Нас очень радует, что еще больше россиян смогут насладиться превосходными смартфонами Xiaomi и высоким качеством связи оператора.

Компания Xiaomi – стратегический партнер Tele2. В уходящем году мобильный оператор и ведущий производитель смартфонов успешно взаимодействовали по вопросам поставки оборудования и проводили совместные маркетинговые акции.

 

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Опубликовано: 29.12.2021 12:29 0 137
Тэги: новости компаний
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