Сеть магазинов «Ферма»: накормим любого хищника!

Готовимся встречать Год Тигра! Чтобы накормить этого зверя, на столе и в холодильнике должно быть много сытной и вкусной еды. Особенно мяса! За покупками отправляемся в магазин «Ферма»!

В магазинах этой сети всегда чисто, продукция разложена на витринах аккуратно, продавцы внимательные и всегда готовы помочь покупателю с выбором. А растеряться несложно, ведь каждый день имеется широкий ассортимент разного вида мяса, а также полуфабрикатов. Неудивительно, что хозяйки регулярно приходят в «Ферму» чтобы закупиться впрок!

Новый год и январские каникулы — серьезное испытание для любой семьи. Наготовить сразу на все десять дней вряд ли получится, хочется ведь есть свеженькое, вкусное. На выручку приходят полуфабрикаты! В «Ферме» — большой выбор полуготовой продукции: пельмени, вареники, колбаски, рульки и рулеты, шашлык, мясо в различных маринадах для запекания. Вся продукция сделана вручную заботливыми мастерицами, которые готовят, как для себя самих и своих близких. Все полуфабрикаты изготавливают только из свежего охлажденного мяса, специи добавляют исключительно натуральные. Никакой химии, ГМО, усилителей вкуса.

— Собственное производство позволяет нам проводить контроль качества на всех этапах работы, — рассказывает технолог производства сети магазинов «Ферма» Елена Морозова. — Мясо поступает в полутушах, мы сами его разделываем в соответствии со всеми требованиями, которые предъявляют программы ХАССП. В цехах соблюдаются строгие правила дезинфекции, безопасности, в том числе установленные в период пандемии Covid‑19. Все ножи вовремя меняют, температура на производстве достаточно низкая, чтобы сохранить свежесть продукции. Разделываем быстро, охлажденное мясо сразу отправляется в холодильники с правильным температурным режимом. Как правило, закупки рассчитываются на два дня, затем поступает новая партия мяса. Это касается и телятины, и свинины, и мяса птицы.

Наши маркетологи грамотно просчитывают необходимое количество продукции, чтобы хватило и для реализации, и для полуфабрикатов. Все готовится только из свежего мяса! Конечно, оно проходит и дополнительную лабораторную проверку, несмотря на то что все поставщики проверенные. Мы гордимся тем, что продаем только натуральную и качественную продукцию. Особую гордость представляет деликатесная телятина, так как это мясо максимально полезное и питательное. Кроме того, в каждом магазине имеются справки из сельсовета, подтверждающие, что телята выращены в личных подсобных хозяйствах бабушек и дедушек. В народе его гордо называют «частное мясо», то есть домашнее. А домашнее, как известно, всегда натуральное и полезное. Поставки у нас каждый день, мясо птицы также от российских производителей, потому можно смело покупать индейку или курицу, зная, что никаких вредных добавок при их выращивании не использовали.

И полуфабрикаты нашего производства исключительно свежие, ручного производства. Специи добавляем только натуральные, никаких усилителей вкуса! В предпраздничные дни менеджеры корректируют заявки на мясо, чтобы продукции хватило всем желающим.

Сеть магазинов «Ферма» поздравляет калужан и жителей области с наступающим Новым годом! Дорогие земляки, мы желаем здоровья вам и вашим близким! Помните, что для хорошей работы иммунитета важно полноценное питание! Мясо и мясная продукция являются источниками большинства жизненно важных витаминов и минералов и поставщиками белка, дающего организму человека силы и энергию! Только заботясь о себе и своих родных, мы сможем победить вирусы и противостоять различным заболеваниям! Покупайте только свежее качественное мясо, пусть ваши новогодние застолья будут не только сытными, но и полезными! Приходите, мы поможем вам накормить ваших тигрят и тигров!

Новогодние рецепты от сети магазинов «Ферма»

Мясо в фольге с итальянским акцентом

Свиная шейка - 1,8-2 кг

Помидоры - 500-600 г

Чеснок - 3 зубчика

Масло оливковое - 1 ст. л.

На свинине делаем надрезы (примерно по размеру порционных кусочков). Чеснок и помидоры нарезаем кружочками.

Смазываем фольгу маслом, присыпаем пряностями и солью, выкладываем на фольгу мясо.

В надрезы вставляем кружочки помидоров и чеснока. Сверху солим, перчим, посыпаем пряностями.

Все упаковываем в фольгу, связываем (например, шпагатом) и запекаем мясо в духовке в фольге 1,5–2 часа при температуре 180–190 градусов.

Приятного аппетита!

Рулет из индейки с орехами и шпинатом

Филе бедра индейки – 0,6 кг;

шпинат (свежий или замороженный) – 50 г;

ядра грецких орехов – 50 г;

болгарский перец – 100 г;

дижонская горчица – 50 г;

свежий розмарин – 3 веточки;

молотые приправы (паприка, тимьян, черный молотый перец) – по половине чайной ложки;

растительное масло – 60-80 мл;

соль, сахар – по вкусу.

Подготовить необходимые продукты. Если шпинат заморожен, его нужно разморозить и отжать.

Для маринада смешать специи и пряности, добавить растительное масло.

Перемешать маринад до состояния кашицы.

Мясо индейки подрезать и распластать так, чтобы получился прямоугольный пласт. Отбить.

Обмазать мясо со всех сторон приготовленным маринадом.

Оставить индейку мариноваться на 15–20 минут.

Пока индейка маринуется, нарезать перец кубиком.

Грецкие орехи мелко нарубить ножом или размять толкушкой.

На На пищевую пленку выложить мясо индейки.

Сверху распределить шпинат.

На шпинат распределить грецкие орехи.

С одного края выложить сладкий перец.

Аккуратно и уверенно свернуть мясо индейки со шпинатом, орехами и сладким перцем в рулет и связать кулинарной нитью.

На противень расстелить пергамент, немного смазать его маслом. Выложить рулет из индейки. (Чтобы мясной рулет не прилип или не пригорел к пергаменту, подложите под рулет деревянные шпажки. Это очень удобно.) Под нитку в разных местах подложить веточки розмарина.

Закрыть рулет фольгой и отправить в духовку запекаться на полтора часа при температуре 190 градусов.

Смешать горчицу с сахаром.

Достать мясной рулет из духовки, убрать ветки розмарина и обмазать мясо сверху горчицей. Отправить в духовку еще на 15 минут.

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