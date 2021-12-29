Без всякого многословья – успешный год у «Клиники ЗДОРОВьЯ»!

Завершение года – время немного оглянуться назад, подвести итоги, наметить планы на будущее. Руководство и медперсонал калужской «Клиники ЗДОРОВьЯ» с благодарностью вспоминают уходящий 2021-й, невзирая на многочисленные трудности.

Для медцентра, как и для всей сферы, он стал очень непростым. Пандемия нового коронавируса затянулась, было много жертв и тех, чье здоровье сильно пошатнулось после ковида. Государственные больницы продолжают испытывать колоссальную нагрузку, но, даже выйдя из стационара, десятки, сотни людей нуждаются в квалифицированной медицинской помощи, в дополнительных обследованиях, консультациях терапевтов и узких специалистов.

Иногда просто нужен врач, который выслушает, назначит лабораторные исследования, даст рекомендации по восстановлению сердечно-сосудистой системы, нервов, органов ЖКТ и по неврологии. Все это быстро и качественно можно сделать в «Клинике ЗДОРОВьЯ», которая в 2021 году справила новоселье и теперь располагается практически в центре города – на улице Телевизионной, 31.

С первых дней основания (еще на Болдина) руководство учреждения поставило задачу превратить клинику в многофункциональный медицинский центр, отвечающий большинству запросов населения. Полноценно сделать это получилось именно на Телевизионной, 31. По сути, центр включает в себя три блока с тремя отдельными регистратурами. Это позволяет грамотно разводить потоки пациентов, избегать очередей и не только качественно, но и быстро оказывать медицинские услуги.

Первый блок – выдача справок для получения водительских удостоверений, разрешения на охоту и для устройства на работу в ЧОП. Второй – частная поликлиника, где врачи разных направлений имеют возможность уделить достаточно времени каждому пациенту, собрать подробный анамнез и увидеть полную картину состояния организма человека. Индиви-дуальный подход и лечение делает более качественным.

Третий блок – стоматологическое отделение, в котором работают лучшие врачи этой отрасли. Особая гордость «Клиники ЗДОРОВьЯ» - детский стоматолог, который умеет найти подход к самому тревожному и чувствительному ребенку. Удобно, что и дети, и взрослые могут здесь же, на месте, сделать при необходимости расширенное КТ-исследование.

Принцип «одного окна» и возможность собрать в единый коллектив прекрасных специалистов города дополняет еще один немаловажный факт: в «Клинике ЗДОРОВьЯ» цены из самых демократичных в Калуге. Телевизионная, 31 – здесь лечат с любовью. Ваша «Клиника ЗДОРОВьЯ»!

Мы лечим с теплом и любовью – ваша «Клиника ЗДОРОВьЯ»!

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