В Калуге пропал 67-летний мужчина

Во вторник, 28 декабря, в селе Росва на территории Калуги пропал 67-летний Владимир ДЕНИСОВ. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Волонтеры сообщили, что мужчина ушел из дома и не вернулся.

По информации «Лиза Алерт», пропавший может нуждаться в медицинской помощи.

Опубликованы фото и приметы пропавшего:

Рост: 180 см.

Телосложение: нормальное.

Цвет глаз: серые.

Волосы: седые, имеются залысины.

Был одет: коричневая куртка, серая с голубым рубашка, серые камуфлированные брюки, черные ботинки.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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