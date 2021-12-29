Передовые технологии на страже здоровья

12 декабря ГАУЗ КО «Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника» отметило 70-летие. За это время клиника прошла огромный путь развития и модернизации от областной зуболечебницы в 1951 году до современного ведущего лечебного учреждения Калужской области, оказывающего полный спектр высококвалифицированной стоматологической помощи.



Развитие и модернизация

За последние 16 лет в истории развития областной клинической стоматологической поликлиники произошло много изменений.

В 2011–2013 гг. проведена масштабная реконструкция здания–пристройки к основному лечебному корпусу, расположенному на улице Ленина. Это позволило существенно расширить лечебные помещения поликлиники, а также организовать учебный класс. На базе этого класса по инициативе руководства поликлиники в тесном сотрудничестве с Ассоциацией стоматологов Калужской области регулярно проводятся обучающие мероприятия как для сотрудников поликлиники, так и для других специалистов учреждений стоматологической отрасли региона.



В 2014 году ГАУЗ КО КОСП приняло в свой состав городскую стоматологическую поликлинику. Был проведен масштабный ремонт присоединенных отделений и их полное переоснащение.

В соответствии с приказом № 233 министерства здравоохранения Калужской области 12 марта 2020 года Калужской областной стоматологической поликлинике присвоен статус клинического лечебно-­профилактического учреждения.

Начиная с 2015 года поликлиника является Инновационным центром Стоматологической ассоциации России.



Непрерывному повышению квалификации специалистов поликлиники, ­развитию их профессиональных навыков также уделяется огромное внимание. Проводятся обучающие мероприятия, организуется участие в значимых для стоматологической отрасли конференциях и семинарах.

Особый подход и забота — молодым специалистам. В поликлинике развита система наставничества. На роль руководителей практики назначаются самые опытные специалисты поликлиники, которые передают свой опыт начинающим медикам.



С заботой о пациентах

По инициативе главного внештатного стоматолога Владимира Сергеевича Цуканова, в 2013 году на базе областной стоматологической поликлиники был открыт единственный в регионе ночной пункт оказания неотложной стоматологической помощи, работающий ежедневно с 21:00 до 07:00. Также в соответствии с приказом министерства здравоохранения Калужской области сотрудники областной стоматологической поликлиники оказывают помощь на дому маломобильным гражданам.

Для удобства пациентов в 2019 году на базе поликлиники был создан собственный call-центр. Благодаря его работе запись на прием в поликлинику стала осуществляться намного быстрее и качественнее.



30 декабря 2019 года начал свою работу новый современный филиал Калужской областной стоматологической поликлиники, ­открывшийся на Правобережье. В отделении оказываются услуги терапевтической, хирургической и ортопедической стоматологии, полный спектр рентгенографических исследований с применением современного оборудования, технологий и методик лечения. Новый филиал, ставший четвертым в составе областной стоматологии, рассчитан на прием 34 тысяч пациентов в год. Его открытие обеспечило условия для предоставления пациентам развивающегося района Калуги доступной и качественной стоматологической помощи.

На сегодняшний день в составе поликлиники насчитывается четыре отделения в разных районах города. Все они укомплектованы современным оборудованием, системами кондиционирования и очистки воздуха. В поликлинике строго соблюдается санитарно-­эпидемиологический режим, все стоматологические кабинеты оснащены оборудованием для предстерилизационной обработки инструментов и стерилизации, аптечками с полным набором всех медикаментов для оказания первой медицинской помощи при возникновении внештатных ситуаций, связанных с риском инфицирования ВИЧ-инфекций, а также инструкцией с алгоритмами действий при возникновении неотложных состояний.



Регулярно проводятся тренинги персонала по оказанию экстренной медицинской помощи. Высокий уровень подготовки среднего медицинского персонала позволяет дать высокую оценку безопасности приема пациентов.

В конце 2019 года на базе главного здания поликлиники начало работу Централизованное стерилизационное отделение (ЦСО). Это позволило вывести процессы обработки и дезинфекции инструментов на высокий уровень. Для проведения дезинфекции и обработки инструментов установлено современное высокотехнологичное оборудование, работающие в автоматическом режиме. В ноябре 2021 года аналогичное отделение открыто в отделении общей практики № 3.



Традиционно огромное внимание уделяется внедрению новых технологий и методов диагностики и лечения, регулярно обновляется оборудование, все отделения поликлиники оснащены современными стоматологическими установками, электронными микроскопами, современными цифровыми диагностическими рентгенологическими аппаратами, томографами, обслуживающими пациентов в том числе и по направлениям из других лечебных учреждений. Абсолютно во всех лечебных кабинетах установлено новое компьютерное оборудование, позволяющее оперативно получать доступ к диагностической информации и моделировать процессы лечения и протезирования на основании рентгенографических и панорамных снимков, КТ. Для приема пациентов созданы самые комфортные условия.

Особые достижения

По представлению министерства здравоохранения Калужской области в 2017 году Калужская областная стоматологическая поликлиника внесена во Всероссийский реестр «Книга почета» и в национальный реестр «Ведущее учреждение здравоохранения России» за 2017 год.

В 2018 году поликлинике присвоено звание «Социально ответственный работодатель Калужской области» в номинации «За развитие кадрового потенциала в организации». За активное участие в областном смотре-­конкурсе на лучшую организацию по созданию безопасных условий труда поликлинике вручено благодарственное письмо министерства труда и социальной защиты Калужской области.

Постоянно ведется работа по благоустройству территорий и содержанию зданий поликлиники, что было отмечено Почетной грамотой губернатора Калужской области за первое место в областном конкурсе в 2014 и 2016 годах на звание «Лучшее медицинское учреждение Калужской области по содержанию и благоустройству».

За плодотворную работу, направленную на повышение качества и доступности стоматологических услуг в регионе, в 2019 году Калужская областная стоматологическая поликлиника награждена дипломом «Гордость Калужской области — 20 легендарных предприятий» по версии редакции газеты «Комсомольская правда» в Калуге.

Десятый год подряд наше учреждение становится обладателем премии «Бренд года», присуждаемой агентством «Комсомольская правда–Калуга» по результатам открытого голосования жителей нашего региона. Столь высокая оценка и доверие калужан, безусловно, обязывают не только к поддержанию достигнутых успехов в организации процессов оказания стоматологической помощи, но и к непрерывному движению вперед. Все это возможно только благодаря ­отличной слаженной работе специалистов учреждения, их стремлению к профессиональному росту и развитию.

Заслуженные награды

Поздравить коллектив ГАУЗ КО «Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника» с 70‑летним юбилеем лечебно-­профилактического учреждения и поблагодарить за их высокий профессионализм и вклад в развитие стоматологической помощи в нашем регионе, за постоянное стремление повышать уровень обслуживания, за внедрение и успешное применение современных технологий в обследовании и лечении пациентов собрались высокие и почетные гости: заместитель губернатора Калужской области К.М. Горобцов, заместитель председателя Законодательного Собрания Калужской области А.В. Ефремов, заместитель министра здравоохранения Калужской области И.В. Мохов, заместитель городского Головы г. Калуги В.А. Васин, глава городского самоуправления Калуги Ю.Е. Моисеев, председатель Общественной палаты Калужской области Г.М. Донченкова, директор ТФОМС Калужской области Ю.В. Ковалева. На церемонии также присутствовала президент Ассоциации стоматологов Калужской области З.Ю. Цуканова.

Главный врач поликлиники Владимир Цуканов провел для гостей экскурсию по лечебному учреждению, продемонстрировал оснащение кабинетов, рассказал о современных возможностях и методиках лечения. И, конечно, поделился планами дальнейшего развития, которых у областной стоматологии всегда много. Представители власти поблагодарили руководителя за высокий уровень организации работы поликлиники, ее оснащение, использование в повседневной практике современных технологий диагностики и лечения.

Почетные гости особо отметили и увеличение доступности стоматологической помощи за счет открытия нового филиала в Правобережном районе города и поблагодарили коллектив поликлиники за организацию обучения специалистов региона с целью повышения квалификации.

Высоко оценил профессионализм медицинских работников Калужской областной стоматологии заместитель губернатора региона К.М. Горобцов. Он отметил, что достижения лечебного учреждения известны не только в Калужской области, но и за ее пределами. Константин Михайлович назвал областную стоматологическую клинику флагманом стоматологической службы региона и обратился к молодым медработникам:

— У вас есть все возможности, чтобы заявлять о себе шире и больше. Цените свою профессию, эти стены, цените людей, которые помогают вам становиться профессионалами.

Вехи истории

Согласно историческим сведениям, уже в 1917 году в Калуге насчитывалось 14 зубных врачей и 6 дантистов. Однако до 1945 года в области не было самостоятельной зубоврачебной амбулатории. В 1945 году она была развернута, и уже 1 января 1946 года в ее стенах принимали первых пациентов.

История областной стоматологической поликлиники берет начало в 1951 году, когда приказом № 588 по Калужскому областному отделу здравоохранения Областная зуболечебница была переименована в Областную стоматологическую поликлинику калужского облздравотдела. В этом же году она переехала с улицы Кирова, 64, на улицу Ленина.

С 1950 по 1960 год поликлинику возглавляла В.К. Гречанинова. 11 апреля 1960 г. на должность главного врача Областной стоматологической поликлиники была назначена отличник здравоохранения, заслуженный врач Российской Федерации, обладатель ряда правительственных наград Е.Н. Ханкина, работавшая в поликлинике в должности врача-стоматолога с 1954 года. За время работы главврачом она сделала все возможное для развития стоматологической службы в Калуге и Калужской области.

Заслуженный врач РФ Е.Н. Ханкина возглавляла областную стоматологическую поликлинику с 1960 по 2005 год.



С 2005 года ГАУЗ КО «Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника» возглавляет заслуженный врач Российской Федерации, главный внештатный стоматолог министерства здравоохранения Калужской области Владимир Сергеевич Цуканов.

За последние 15 лет поликлиника фактически удвоила свой кадровый состав, а также на 93% увеличила площади, используемые для оказания населению качественной всесторонней стоматологической помощи.

Калуга, ул. Ленина, 111,

тел.: (4842) 41-09-60, (4842) 56-30-70.

Пн-пт: с 7:00 до 20:00. Сб: с 8:30 до 15:00.

Калуга, пер. Строительный, 10,

тел.: (4842) 41-09-60, (4842) 55-03-70.

Пн-пт: с 7:00 до 20:00. Вс: с 8:30 до 15:00.

Калуга, пер. Тульский, 42,

тел.: (4842) 41-09-60, (4842) 73-18-11.

Пн-пт: с 7:00 до 20:00. Сб: с 14:00 до 20:00.

Калуга, ул. Академическая, д. 8,

тел.: (4842) 41-09-60, (4842)54-87-85.

Пн-пт: с 7:00 до 20:00. Сб: с 14:00 до 20:00.

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