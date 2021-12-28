Главные новости в Калужской области 28 декабря: победа школьника на «Что? Где? Когда?» и открытие ледовой арены

Коротко рассказываем о главных калужских новостях во вторник, 28 декабря.

13-летний школьник из Калуги выиграл у знатоков в финале «Что? Где? Когда?». Он задал вопрос о монете.

В Калуге возобновила работу ледовая арена Дворца спорта. Она была закрыта с 15 ноября.

Привились от коронавируса уже 563 244 жителя региона. План выполнен на 86%.

В Калуге попал на видео момент ДТП с тремя автомобилями на улице Московской. Они столкнулись у Дома правительства.

В Калужской области водитель «Рено» насмерть сбил 55-летнего пешехода. Авария произошла в Медыни.

Бывшую заведующую детским садом осудили за присвоение денег. Она использовала «мертвые души».

В Калуге на двух улицах отключат холодную воду 29 декабря. Публикуем адреса.

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