Главные новости в Калужской области 28 декабря: победа школьника на «Что? Где? Когда?» и открытие ледовой арены
Коротко рассказываем о главных калужских новостях во вторник, 28 декабря.
13-летний школьник из Калуги выиграл у знатоков в финале «Что? Где? Когда?». Он задал вопрос о монете.
В Калуге возобновила работу ледовая арена Дворца спорта. Она была закрыта с 15 ноября.
Привились от коронавируса уже 563 244 жителя региона. План выполнен на 86%.
В Калуге попал на видео момент ДТП с тремя автомобилями на улице Московской. Они столкнулись у Дома правительства.
В Калужской области водитель «Рено» насмерть сбил 55-летнего пешехода. Авария произошла в Медыни.
Бывшую заведующую детским садом осудили за присвоение денег. Она использовала «мертвые души».
В Калуге на двух улицах отключат холодную воду 29 декабря. Публикуем адреса.
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