Этот день в истории: 29 декабря в Калуге решили установить танк

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 29 декабря.

1911 – родился Василий Михайлович Глухов (1911-29.08.1974). Историк, кандидат исторических наук, доцент КГПУ имени К.Э. Циолковского, автор многих краеведческих публикаций, в том числе краеведческого учебного пособия «Изучай родной край». Автор первого исследования о партизанском движении в Калужской области и непосредственный участник действий партизанского отряда Ардонского района Северной Осетии в годы Великой Отечественной войны.

1941 – Ферзиковский район и поселок Бабынино были освобождены от немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны. Начало оккупации - октябрь 1941 года.

1941 – село Перемышль освобождено от немецко-фашистских войск в период Великой Отечественной войны. Начало оккупации – 9 октября 1941 г.

1966 – в канун празднования 25-летия освобождения Калуги от немецко-фашистских захватчиков в сквере в честь 20-летия Победы, который получил такое название в мае 1965 года, а позднее, по просьбам ветеранов, был переименован в сквер Ветеранов освобождения Калуги, состоялся торжественный митинг. В ходе него был открыт памятный камень на месте будущего мемориала воинам частей Красной Армии, освободившим наш город в конце декабря 1941 г. Тогда же было принято решение, что здесь будет поставлен на пьедестал танк Т-34. 5 ноября 1967 года принятое решение было осуществлено, и танк Т-34 с 85-миллиметровой пушкой был установлен на постамент.

1966 - произведена закладка камня на месте будущего памятника военным медицинским работникам, который будет открыт 4 мая 1975 года. Ныне это сквер Медсестер.

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