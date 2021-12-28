Дальше — больше! Развиваемся, сохраняя традиции

В июне 2021 года Эндохирургическому центру в Калуге исполнилось пять лет. На сегодняшний день ЭХЦ предоставляет полный комплекс услуг по профилактике, диагностике и лечению заболеваний, а также реабилитации детей и взрослых.

Наверное, каждый житель нашего региона согласится, что наиболее востребованные высококвалифицированные специалисты и новое современное оборудование – главная отличительная черта Эндохирургического центра. А еще — отношение к пациентам. Несмотря на то что год от года количество жителей региона, обращающихся в ЭХЦ, увеличивается, индивидуальный подход и доброе отношение к каждому сохраняется. Уже большее 160 000 человек доверяют специалистам Центра самое главное – свое здоровье и здоровье своих детей.





На сегодняшний день в состав ЭХЦ входит восемь самостоятельных структурных единиц. Поликлиника, в которой ведут прием около 70 профильных специалистов. Стационар и операционный блок. Центр комплексной диагностики, где доступны все виды МРТ и СКТ-исследований любой сложности, в том числе с контрастным веществом, рентген, маммография, УЗИ, рентгеновская денситометрия, цистография. Собственная лаборатория. Центр педиатрии. Отделение реабилитации – кинезиотерапия, тейпирование, все виды массажа, лечебная физкультура, мануальная терапия, Войте-терапия и физиотерапевтический кабинет, оснащенный новейшим оборудованием фирмы BTL. Отделение пластической хирургии.





В 2021 году открылось стоматологическое отделение «Дентал ЭХЦ». Это семейная стоматология, в которой доступен полный комплекс услуг: диагностика, гигиена, терапия, хирургия, ортодонтия, протезирование для пациентов любого возраста. Большое внимание уделяется лечению зубов у детей. Здесь работает консультант по социально-психологической поддержке, используются программы мягкой адаптации ребенка, благодаря которым поход к стоматологу не вызывает у малышей отрицательных эмоций и не возникает психологического барьера между маленьким пациентом и врачом. Еще одним преимуществом, конечно же, является топовое оборудование и высококвалифицированная команда специалистов.





В этом году в Эндохирургическом центре активно стало развиваться направление косметологии. Появился аппарат по коррекции фигуры R-sleek, при создании которого разработчики учли все современные тенденции аппаратного эстетического массажа.

Широкий спектр его действия обеспечивает качественное улучшение состояния кожи, уменьшение объемов, избавление от отеков и устранение целлюлита. На сегодняшний день R-sleek пользуется большой популярностью у калужанок. Также большое внимание уделяется развитию аппаратной лазерной косметологии и эпиляции.





Но, наверное, главным итогом 2021 года станет открытие медицинского центра ЭХЦ ПРО на Правом берегу (г. Калуга, Правобережный проезд, 13). Здесь будет представлен широкий спектр услуг – от лабораторных исследований до диагностики экспертного класса и приема профильных специалистов. Современное оборудование, вежливые и доброжелательные администраторы, комфорт и безопасность. Все в духе Эндохирургического центра, только доступнее для жителей правобережья.





Мнение пациентов о работе центра всегда является приоритетным и позволяет корректировать работу в нужном ключе. Поэтому особенно приятно было в 2021 году войти в Топ-10 клиник Калужской области по мнению портала «ПроДокторов» и стать «Брендом года» в сфере медицины и здравоохранения.

Ждем вас по адресу:

г. Калуга, ул. Луначарского, д. 57, стр. 3.

Тел.: 8 (4842) 926-977. Сайт: эхц.рф

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