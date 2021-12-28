В Калужской области бывшую заведующую детским садом осудили за присвоение денег
В Дзержинском районе Калужской области суд вынес приговор 61-летней женщине, которую признали виновной в растрате. Преступления она совершала, когда была заведующей детским садом, сообщили во вторник, 28 декабря, в прокуратуре региона.
Как установил суд, женщина оформила на работу дворником своего знакомого, за которого в течение двух лет получала зарплату. Мужчина обязанности не выполнял и даже не знал, что был трудоустроен.
Кроме того, заведующая начисляла сотрудникам завышенные премии, часть из которых оставляла себе.
Общий ущерб составил 420 тысяч рублей. Эту сумму виновница вернула в бюджет.
Женщину приговорили к штрафу в 350 тысяч рублей и уволили.
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