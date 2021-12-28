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Роуминг открыт: за границей теперь можно звонить и отправлять SMS по доступной цене

Опубликовано: 28.12.2021 12:53 0 263
Роуминг открыт: за границей теперь можно звонить и отправлять SMS по доступной цене

В канун сезона новогодних путешествий Tele2 обновил услуги для общения за рубежом. Российские туристы могут подключить пакеты минут и SMS для выгодного общения.

Возможность звонить домой по выгодным ценам предложили путешественникам одни из самых популярных направлений. В них вошли страны как для любителей традиционного зимнего отдыха и культурного туризма – Австрия, Чехия, Нидерланды, так и для тех, кто предпочитает пляжи Турции, Греции, Испании, Кипра и других стран. Здесь пакет из 100 исходящих минут на номера Tele2 обойдется всего в 300 рублей. Таким образом, стоимость минуты звонка составит 3 рубля.

Тем, кто предпочитает дальние страны и континенты, – Таиланд, Мексика, Перу, Ирландия, Исландия и Норвегия, оператор предлагает пакет 100 входящих минут. Такой пакет позволит быть на связи с семьей во время отдыха.

Кроме того, для путешественников оператор подготовил пакеты SMS. Их можно использовать в поездках по странам Азии, Африки и Америки или Европы и СНГ. Пакеты включают 30 SMS на все мобильные номера России. Услуга доступна в течение 90 дней с момента подключения.

Чтобы сэкономить средства, перед поездкой рекомендуется отключить переадресацию звонков. Сделать это можно с помощью команды ##002#. Бесплатный номер справочной службы в зарубежных поездках +7 951 520 06 11.
 

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Опубликовано: 28.12.2021 12:53 0 263
Тэги: новости компаний
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