«Новогоднее чудо»: розыгрыш призов начнется в нашем Instagram в 20:00

Вечером во вторник, 28 декабря, на нашей странице в Instagram в прямом эфире состоится розыгрыш призов в рамках конкурса «Новогоднее чудо». Начало трансляции - в 20:00.

Все желающие еще могут успеть стать участниками. Подробности по ссылке.

Для каждого новогоднее чудо – это что-то свое, родное: новогодний стол, счастливая семья вокруг, заснеженный город, празднование и гуляние и т.п. А для нас - это радостные лица наших читателей и подписчиков.

Вместе с нашими партнерами КП40 разыгравает для вас призы, изображенные на фото. 5 призов – 5 победителей. Шанс есть у каждого!

Что нужно для участия:

1. Быть подписанным на наш аккаунт в Инстаграме.

2. Быть подписанным на наших партнеров (также в Инстаграме):

3. Поздравить в комментариях инсты любимый город с Новым годом и рассказать, что для вас «новогоднее чудо».

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!