Еще пять жителей Калужской области умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки еще пять человек скончались от коронавируса. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1195, сообщили во вторник, 28 декабря, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 189 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 64 751.

За последние сутки в нашем регионе 156 человек выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 60 512 калужан.

Вакцинированы от коронавируса 563 244 жителя Калужской области.

По всей России выявлены за сутки 21 922 случая коронавируса. За весь период - 10 437 152. Выписан за сутки – 43 961, за весь период – 9 337 447. За последние сутки в стране от ковида умерли 935 человек, за все время – 306 090.

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