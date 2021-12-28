В Калужской области 200 школьников подготовили игрушки для «Елочек ГАИ»

В Калужской области около 200 школьников приняло участие в конкурсе «Елочка ГАИ». Об этом сообщили 28 декабря в региональном управлении ГИБДД.

Дети создавали необычные игрушки для елок на тему безопасности дорожного движения.

- Ребята представляли на конкурс яркие и разнообразные светофоры, красочные дорожные знаки, снеговиков с жезлами, необычных сказочных персонажей и Дедов морозов с атрибутикой ГИБДД, и, конечно, символ наступающего нового года – Тигра, - рассказали в полиции.

Игрушки использовали для украшения елок в разных районах области.

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