13-летний школьник из Калуги выиграл у знатоков в финале «Что? Где? Когда?»
13-летний школьник из Калуги Матвей КАЛАШНИКОВ стал одним из победителей финальной серии игр «Что? Где? Когда?». Передача вышла в эфир на Первом канале 26 декабря.
Мальчик лично присутствовал на игре. Знатоки команды Андрея Козлова не смогли найти правильный ответ на его загадку о пятирублевой монете. Звучала она так: «То растенье приметишь невиданное, то пичугу узришь небывалую. А коль встретишь ты стадо рогатое, убегает тропинкою узкою, али в миг на глазах превращается то в растенье доселе невиданное, то пичугу, все ту ж — небывалую».
Матвей, который учится в школе №5, рассказал, что ему помог составить загадку его папа Валерий.
Валерий и Матвей Калашниковы.
Выигрыш составил 362 тысячи рублей. По словам мальчика, он хочет купить новый бластер и «Лего».
Видео с вопросом мальчика.
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