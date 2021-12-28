Калужский депутат Дмитриков вместе с жителями области собрали более шестидесяти тысяч рублей и получили тротуар за миллион

Сейчас государство активно работает над тем, чтобы граждане чувствовали свою сопричастность к формированию и расходам бюджетных средств. Прежде всего в вопросах благоустройства территории. Разработана реально действующая программа поддержки местных инициатив, при которой граждане выражают свои пожелания, связанные с вопросами благоустройства, включающих в себя: обустройство тротуаров вдоль улиц и внутриквартальных территорий, установка детских площадок, малых и больших архитектурных форм, обустройство зон отдыха общественных и дворовых территорий, установка уличного освещения, благоустройство мест захоронения, объектов культурного наследия, мемориалов, памятников и многое другое.

«Пожелания и инициатива наших жителей в обязательном порядке должны учитываться при изготовлении проектов по благоустройству. Нам здесь жить, нам здесь растить наших детей, поэтому только жители имеют право указывать, что и где нам надо благоустроить» - отметил Михаил Дмитриков.

За последние несколько лет реализованы сотни проектов для улучшения пространства жизни калужан. Стоит отметить, что подобная партийная программа от Единой России работает в Калужской области с 2015 года и курирует её Михаил Дмитриков.

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