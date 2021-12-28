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В Калужской области привились от коронавируса 563 244 человека

Дмитрий Ивьев , Фото: мэрия Москвы.
Опубликовано: 28.12.2021 08:47 0 564
В Калужской области привились от коронавируса 563 244 человека

В воскресенье, 26 декабря, в Калужской области привились от коронавируса 464 человека. Общее количество вакцинированных достигло 563 244, сообщили во вторник в правительстве региона.

В больницах области остается около 130 тысяч доз вакцин.

Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 86,62%.

Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам за 26 декабря.

В 11 районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в трех - более чем на 90%. Самые высокие показатели по-прежнему в Жуковском районе, самые низкие - в Износковском.

11 муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.

Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 25 декабря 2021 года:

  • Жуковский район – 131,07%,
  • Боровский район – 129,9%,
  • Медынский район – 124,71%,
  • Думиничский район – 121,6%,
  • Перемышльский район – 120,46%,
  • Бабынинский район – 118,55%,
  • Барятинский район – 117,83%,
  • Спас-Деменский район – 112,4%,
  • Козельский район – 105,54%,
  • Мещовский район – 103,31%,
  • Сухиничский район – 101,77%,
  • Ферзиковский район – 98,1%,
  • Юхновский район – 92,3%,
  • Ульяновский район – 90,18%,
  • Тарусский район – 87,41%,
  • Куйбышевский район – 86,6%,
  • Мосальский район – 86,03%,
  • Жиздринский район – 84,12%,
  • Хвастовичский район – 80,66%,
  • Калуга – 79,22%,
  • Обнинск – 79%,
  • Дзержинский район – 77,93%,
  • Малоярославецкий район – 77,18%,
  • Людиновский район – 76,36%,
  • Кировский район – 75,89%,
  • Износковский район – 74,38%.

Данные на 26 декабря.

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Дмитрий Ивьев , Фото: мэрия Москвы.
Опубликовано: 28.12.2021 08:47 0 564
Тэги: общество коронавирус здравоохранение статистика вакцинация область
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