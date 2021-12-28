В Калужской области привились от коронавируса 563 244 человека
В воскресенье, 26 декабря, в Калужской области привились от коронавируса 464 человека. Общее количество вакцинированных достигло 563 244, сообщили во вторник в правительстве региона.
В больницах области остается около 130 тысяч доз вакцин.
Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 86,62%.
Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам за 26 декабря.
В 11 районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в трех - более чем на 90%. Самые высокие показатели по-прежнему в Жуковском районе, самые низкие - в Износковском.
11 муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.
Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 25 декабря 2021 года:
- Жуковский район – 131,07%,
- Боровский район – 129,9%,
- Медынский район – 124,71%,
- Думиничский район – 121,6%,
- Перемышльский район – 120,46%,
- Бабынинский район – 118,55%,
- Барятинский район – 117,83%,
- Спас-Деменский район – 112,4%,
- Козельский район – 105,54%,
- Мещовский район – 103,31%,
- Сухиничский район – 101,77%,
- Ферзиковский район – 98,1%,
- Юхновский район – 92,3%,
- Ульяновский район – 90,18%,
- Тарусский район – 87,41%,
- Куйбышевский район – 86,6%,
- Мосальский район – 86,03%,
- Жиздринский район – 84,12%,
- Хвастовичский район – 80,66%,
- Калуга – 79,22%,
- Обнинск – 79%,
- Дзержинский район – 77,93%,
- Малоярославецкий район – 77,18%,
- Людиновский район – 76,36%,
- Кировский район – 75,89%,
- Износковский район – 74,38%.
Данные на 26 декабря.
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