В Калужской области привились от коронавируса 563 244 человека

В воскресенье, 26 декабря, в Калужской области привились от коронавируса 464 человека. Общее количество вакцинированных достигло 563 244, сообщили во вторник в правительстве региона.

В больницах области остается около 130 тысяч доз вакцин.

Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 86,62%.

Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам за 26 декабря.

В 11 районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в трех - более чем на 90%. Самые высокие показатели по-прежнему в Жуковском районе, самые низкие - в Износковском.

11 муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.

Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 25 декабря 2021 года:

Жуковский район – 131,07%,

Боровский район – 129,9%,

Медынский район – 124,71%,

Думиничский район – 121,6%,

Перемышльский район – 120,46%,

Бабынинский район – 118,55%,

Барятинский район – 117,83%,

Спас-Деменский район – 112,4%,

Козельский район – 105,54%,

Мещовский район – 103,31%,

Сухиничский район – 101,77%,

Ферзиковский район – 98,1%,

Юхновский район – 92,3%,

Ульяновский район – 90,18%,

Тарусский район – 87,41%,

Куйбышевский район – 86,6%,

Мосальский район – 86,03%,

Жиздринский район – 84,12%,

Хвастовичский район – 80,66%,

Калуга – 79,22%,

Обнинск – 79%,

Дзержинский район – 77,93%,

Малоярославецкий район – 77,18%,

Людиновский район – 76,36%,

Кировский район – 75,89%,

Износковский район – 74,38%.

Данные на 26 декабря.

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