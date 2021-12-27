Главные новости в Калужской области 27 декабря: драка на «Кипелове» и бесплатные парковки
Коротко рассказываем о главных калужских новостях в понедельник, 27 декабря.
В Калуге на концерте группы «Кипелов» зритель пытался прорваться в гримерку и устроил драку.
Уличные парковки станут бесплатными с 31 декабря по 9 января.
ГИБДД назвала причины массового ДТП на улице Набережной, в которой погиб 20-летний водитель.
Триллион рублей, дороги, рост зарплат и тарифов в Калуге. О чем говорил Владислав Шапша на предновогодней пресс-конференции.
В Калуге изменили режим работы светофоров на перекрестке улиц Плеханова и Суворова.
60 классов в 22 школах перевели на дистанционное обучение.
Горуправа Калуги просит убрать автомобили с пяти улиц для вывоза снега 28 декабря.
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