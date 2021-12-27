В Калужской области найден живым пропавший 56-летний мужчина
В Калужской области нашли живым пропавшего в городе Кременки Жуковского района 56-летнего мужчину. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».
– Найден. Жив! – говорится в сообщении волонтеров.
Что именно с ним произошло, пока не уточняется.
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