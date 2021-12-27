Роман Корташов назначен новым прокурором Перемышльского района

Прокурором Перемышльского района назначен 29-летний Роман КОРТАШОВ. Соответствующий приказ подписал генпрокурор России Игорь Краснов, сообщили в понедельник, 27 декабря, в прокуратуре Калужской области.

Корташов родился в Обнинске, в 2014 году окончил Саратовскую государственную юридическую академию. Работал в прокуратурах Обнинска и Дзержинского районов.

Напомним, в сентябре бывший прокурор Перемышльского района Павел Усачев был назначен на аналогичную должность в Малоярославецком районе.

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