В Калужской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 5,7%

В Калужской области за неделю, с 20 по 26 декабря, заболеваемость ОРВИ снизилась на 5,7%. Выявлены 10 249 случаев, а в предыдущие семь дней было 10 867. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Эпидпорог на 62,9% превышен у калужан старше 15 лет. При этом наблюдалось снижение числа заболевших во всех возрастных группах, у детей – на 8-14%.

В Калуге заболеваемость за неделю снизилась на 13,6%.

Эпидпорог превышен у детей раннего возраста на 69,5%, у дошкольников - на 63,4%, у школьников - на 2,7%.

В больницы с ОРВИ попали 48 человек.

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