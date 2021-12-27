Еще шесть жителей Калужской области скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки еще шесть человек скончались от коронавируса. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1190, сообщили в понедельник, 27 декабря, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 192 новых случая заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 64 562.

За последние сутки в нашем регионе 159 человек выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 60 356 калужан.

Вакцинированы от коронавируса 562 780 жителей Калужской области.

По всей России выявлены за сутки 23 210 случаев коронавируса. За весь период - 10 415 230. Выписаны за сутки – 33 715, за весь период – 9 293 486. За последние сутки в стране от ковида умерли 937 человек, за все время – 305 155.

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