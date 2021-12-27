В Калужской области привились от коронавируса 562 780 человек
В субботу, 25 декабря, в Калужской области привились от коронавируса 655 человек. Общее количество вакцинированных достигло 562 780, сообщили в понедельник в правительстве региона.
В больницах области остается около 135 тысяч доз вакцин.
Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 86,55%.
Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам за 25 декабря.
В 11 районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в трех - более чем на 90%. Самые высокие показатели по-прежнему в Жуковском районе, самые низкие - в Износковском.
11 муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.
Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 25 декабря 2021 года:
- Жуковский район – 131%,
- Боровский район – 129,87%,
- Медынский район – 124,38%,
- Думиничский район – 121,46%,
- Перемышльский район – 120,46%,
- Бабынинский район – 118,44%,
- Барятинский район – 117,43%,
- Спас-Деменский район – 112,35%,
- Козельский район – 105,25%,
- Мещовский район – 103,21%,
- Сухиничский район – 101,65%,
- Ферзиковский район – 97,84%,
- Юхновский район – 92,22%,
- Ульяновский район – 90,02%,
- Тарусский район – 87,4%,
- Куйбышевский район – 86,37%,
- Мосальский район – 86,03%,
- Жиздринский район – 84,05%,
- Хвастовичский район – 80,61%,
- Калуга – 79,15%,
- Обнинск – 78,96%,
- Дзержинский район – 77,9%,
- Малоярославецкий район – 77,14%,
- Людиновский район – 76,35%,
- Кировский район – 75,88%,
- Износковский район – 74,36%.
Данные на 25 декабря.
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