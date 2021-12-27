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В Калужской области привились от коронавируса 562 780 человек

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.12.2021 09:52 0 147
В Калужской области привились от коронавируса 562 780 человек

В субботу, 25 декабря, в Калужской области привились от коронавируса 655 человек. Общее количество вакцинированных достигло 562 780, сообщили в понедельник в правительстве региона.

В больницах области остается около 135 тысяч доз вакцин.

Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 86,55%.

Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам за 25 декабря.

В 11 районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в трех - более чем на 90%. Самые высокие показатели по-прежнему в Жуковском районе, самые низкие - в Износковском.

11 муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.

Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 25 декабря 2021 года:

  • Жуковский район – 131%,
  • Боровский район – 129,87%,
  • Медынский район – 124,38%,
  • Думиничский район – 121,46%,
  • Перемышльский район – 120,46%,
  • Бабынинский район – 118,44%,
  • Барятинский район – 117,43%,
  • Спас-Деменский район – 112,35%,
  • Козельский район – 105,25%,
  • Мещовский район – 103,21%,
  • Сухиничский район – 101,65%,
  • Ферзиковский район – 97,84%,
  • Юхновский район – 92,22%,
  • Ульяновский район – 90,02%,
  • Тарусский район – 87,4%,
  • Куйбышевский район – 86,37%,
  • Мосальский район – 86,03%,
  • Жиздринский район – 84,05%,
  • Хвастовичский район – 80,61%,
  • Калуга – 79,15%,
  • Обнинск – 78,96%,
  • Дзержинский район – 77,9%,
  • Малоярославецкий район – 77,14%,
  • Людиновский район – 76,35%,
  • Кировский район – 75,88%,
  • Износковский район – 74,36%.

Данные на 25 декабря.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.12.2021 09:52 0 147
Тэги: коронавирус общество вакцинация
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