В Калужской области привились от коронавируса 562 780 человек

В субботу, 25 декабря, в Калужской области привились от коронавируса 655 человек. Общее количество вакцинированных достигло 562 780, сообщили в понедельник в правительстве региона.

В больницах области остается около 135 тысяч доз вакцин.

Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 86,55%.

Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам за 25 декабря.

В 11 районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в трех - более чем на 90%. Самые высокие показатели по-прежнему в Жуковском районе, самые низкие - в Износковском.

11 муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.

Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 25 декабря 2021 года:

Жуковский район – 131%,

Боровский район – 129,87%,

Медынский район – 124,38%,

Думиничский район – 121,46%,

Перемышльский район – 120,46%,

Бабынинский район – 118,44%,

Барятинский район – 117,43%,

Спас-Деменский район – 112,35%,

Козельский район – 105,25%,

Мещовский район – 103,21%,

Сухиничский район – 101,65%,

Ферзиковский район – 97,84%,

Юхновский район – 92,22%,

Ульяновский район – 90,02%,

Тарусский район – 87,4%,

Куйбышевский район – 86,37%,

Мосальский район – 86,03%,

Жиздринский район – 84,05%,

Хвастовичский район – 80,61%,

Калуга – 79,15%,

Обнинск – 78,96%,

Дзержинский район – 77,9%,

Малоярославецкий район – 77,14%,

Людиновский район – 76,35%,

Кировский район – 75,88%,

Износковский район – 74,36%.

Данные на 25 декабря.

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