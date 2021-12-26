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В Калуге за неделю родились 92 ребенка

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.12.2021 17:50 1 293
В Калуге за неделю родились 92 ребенка

В Калуге за неделю, с 20 по 25 декабря, родились 92 ребенка. Среди них 33 девочки и 59 мальчиков. Об этом вечером в субботу сообщили в городском управлении ЗАГС.

Среди новорожденных были четыре двойни.

Из редких имен в загсе отметили следующие: Эмилия, Самуил, Алевтина, Георгий и Платон.

Всего с начала 2021 года в областной столице появились на свет 4274 детей.

Также с 20 по 25 декабря в Калуге сыграли 60 свадеб. С начала года – 2966.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.12.2021 17:50 1 293
Тэги: общество дети статистика
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