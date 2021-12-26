Пять жителей Калужской области умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки пять человек скончались от коронавируса. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1184, сообщили в воскресенье, 26 декабря, в федеральном оперативном штабе.

Выявлен 191 новый случай заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 64 370.

За последние сутки в нашем регионе 141 человек выздоровел от коронавируса. Всего с болезнью справились 60 197 калужан.

По всей России выявлен за сутки 23 721 случай коронавируса. За весь период - 10 392 020. Выписаны за сутки – 37 285, за весь период – 9 259 771. За последние сутки в стране от ковида умерли 968 человек, за все время – 304 218.

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