Шесть жителей Калужской области умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки еще шесть человек скончались от коронавируса. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1179, сообщили в субботу, 25 декабря, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 187 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 64 179.

За последние сутки в нашем регионе 171 человек выздоровел от коронавируса. Всего с болезнью справились 60 056 калужан.

По всей России выявлены за сутки 24 946 случаев коронавируса. За весь период - 10 368 299. Выписаны за сутки – 42 107, за весь период – 9 222 486. За последние сутки в стране от ковида умерли 981 человек, за все время – 303 250.

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