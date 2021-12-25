Общественный транспорт Калуги временно изменит свои маршруты 31 декабря

Горуправа Калуги со ссылкой на управление калужского троллейбуса в субботу, 25 декабря, предупреждает об изменении работы некоторых транспортных средств.

С 15:00 до 22:00 в пятницу, 31 декабря, из-за праздничных новогодних мероприятий на Старом Торге изменятся маршруты общественного транспорта.

Изменения маршрутов:

Маршрут №1 будет переведён на 12;

Маршрут №2 будет осуществлять движение Терепец — Дом Быта — Терепец;

Маршрут №2 будет осуществлять движение Терепец — ул.Кирова — пл.Мира — ул.Гагарина — парк им. К. Э. Циолковского;

Маршрут №3 будет осуществлять движение КЗТА — сквер Мира — КЗТА.

— Остальные маршруты общественного транспорта будут работать в прежнем режиме, — подчеркивает городская управа.

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