В Калужской области появится логистический центр «Почты России»

Губернатор Владислав ШАПША в субботу, 25 декабря, подвел итоги недели в своем видеообращении.

На итоговой пресс-конференции президент Владимир Путин отметил, что «Почта России» должна подключиться к внедрению широкополосного интернета по стране, а почтовые отделения в сельской местности будут модернизированы. В Калужской области эта работа начнется в ближайшее время.

– Почтовые отделения должны стать современными, удобными центрами получения широкого спектра услуг, – сказал губернатор. – Наш регион тоже активно сотрудничает с «Почтой России».

Владислав Шапша напомнил, что в 2020 году было подписано соглашение о создании масштабного логистического центра – хаба «Почты России».

В пятницу, 24 декабря, Калужская область получила инфраструктурный бюджетный кредит на сумму 633 млн рублей на реализацию этого проекта.

– Мы вошли в число шести победителей конкурса. На выделение средств претендовали 50 регионов, – отметил глава региона. – Наш проект предполагает строительство более 300 000 кв. м суперсовременных логистических объектов. За счет средств инфраструктурного кредита будет построена дополнительная инженерная инфраструктура в индустриальном парке Ворсино.

По словам губернатора, для Калужской области это даст новые инвестиции, налоговые поступления. Также в регионе будут созданы 1200 новых рабочих мест.

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