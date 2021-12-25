На Правобережье в Калуге скоро откроется новый каток

Вечером пятницы, 24 декабря, президент торгово-промышленной палаты Виолетта КОМИССАРОВА рассказала о том, что в Калуге на Правобережье скоро откроется новый бесплатный каток.

Он располагается возле гипермаркета на Правом берегу. В шаговой доступности от катка есть фуд-корт и сувенирные лавки.

Виолетта Комиссарова отмечает, что объект был установлен исключительно силами ТТП.

- Все-таки каток у нас будет! - подчеркивает глава ТТП. - Какая же красота получается! Хоть и задумывалась эта локация, как же я сомневалась! Сроки, объемы, все время какие-то проблемы. Даже рассказывать боялась, вдруг все сорвется. Сами, сами, сами - ни копейки бюджетных средств (как и поддержки), - смеется Комиссарова.

Она обращает внимание на то, что руководство гипермаркета само выдвинуло инициативу и выделило средства, нашло подрядчиков и проконтролировало рабочий процесс.

- Теперь, дело за вами, уважаемые калужане, правобережцы! – обращается Виолетта Комиссарова на своей странице в Facebook. - Мы все очень хотим, чтобы у вас появилось такое приятное место! И как он освещён… Ребята-строители, электрики на морозе, но работают, чтобы все было, как надо. Уважаю!

Дата официального открытия пока не сообщается.

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