Этот день в истории: 26 декабря в Калуге открыт первый городской водопровод

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 26 декабря.

1871 (ст. стиль) - в деревне Маслово Калужского уезда Калужской губернии родился Ефим Лаврентьевич Афонин (1871–1922). Русский писатель, публицист.

1886 (ст. стиль) – в Калуге был построен и открыт первый городской водопровод. Заслуга в обустройстве этого важнейшего для города события принадлежала Городскому Голове Калуги Ивану Козьмичу Ципулину (1825-1901).

1941 – поселок Ферзиково освобожден от немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны. Начало оккупации - 15 октября 1941 года.

1981 – открыт монументально-скульптурный комплекс в честь 40-летия освобождения Калуги от немецких оккупантов и в честь воинов 50-й армии. Скульптурная группа символизирует устремленность бойцов в атаку: через Оку на Калугу. Авторы: скульптор М. Л. Сковородин и архитекторы Н. А. Ковальчук, Е. И. Киреев и П. Т. Перминов. (В некоторых источниках датой открытия памятника называют 27 декабря) Мемориальный комплекс является объектом культурного наследия регионального значения.

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