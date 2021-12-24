В Калуге сломались снеговики-музыканты, установленные у памятника Кирову

Наши читатели сообщили о проблемах с снеговиками-музыкантами, установленными в Калуге у памятника Кирову в одноименном сквере. В четверг, 23 декабря, на месте остались только два из четырех. Да и те не светились.

Ситуацию нам прокомментировали в управлении городского хозяйства.

- Два снеговика на ремонте, по двум оставшимся будем выяснять, - заявили в управлении.

Сроки выполнения ремонта пока не называются.

На этом месте стояли еще два снеговика, но их увезли на ремонт.

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