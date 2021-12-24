В Калужской области за неделю подорожали овощи, овсянка и яйца

В Калужской области за неделю, с 15 по 22 декабря, зафиксирован рост цен на некоторые продукты. Статистику в пятницу, 24 декабря, опубликовало правительство Калужской области.

Больше всего подорожали овощи: огурцы – на 5,7%, капуста – на 5,3%, картофель – на 1,4%.

Цены на овсянку выросли на 1,5%, на гречку, сосиски, куриные яйца – на 1,2%. Вермишель подорожала на 1,1%, сахар – на 0,87%, подсолнечное масло – на 0,8%, молоко – на 0,7%.

Уменьшились цены на полукопченые и варено-копченые колбасы – на 3,1%, глазированные конфеты - на 2,4%, творог – на 1,2%.

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