Еще шесть жителей Калужской области умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки еще шесть человек скончались от коронавируса. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1173, сообщили в пятницу, 24 декабря, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 195 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 63 992.

За последние сутки в нашем регионе 132 человека выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 59 885 калужан.

Вакцинированы от коронавируса 559 582 жителя Калужской области.

По всей России выявлены за сутки 24 703 случая коронавируса. За весь период - 10 343 353. Выписаны за сутки – 41 213, за весь период – 9 180 379. За последние сутки в стране от ковида умерли 998 человек, за все время – 302 269.

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