В Калужской области привились от коронавируса 559 582 человека
В среду, 22 декабря, в Калужской области привились от коронавируса 1316 человек. Общее количество вакцинированных достигло 559 582, сообщили в пятницу в правительстве региона.
В больницах области остается около 135 тысяч доз вакцин.
Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 86,06%.
Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам за 22 декабря.
В 11 районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в двух - более чем на 90%. Самые высокие показатели по-прежнему в Жуковском районе, самые низкие - в Износковском.
11 муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.
Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 22 декабря 2021 года:
- Жуковский район – 130,34%,
- Боровский район – 129,46%,
- Медынский район – 123,58%,
- Думиничский район – 120,29%,
- Перемышльский район – 119,86%,
- Бабынинский район – 118,17%,
- Барятинский район – 115,8%,
- Спас-Деменский район – 111,43%,
- Козельский район – 104,25%,
- Мещовский район – 102,5%,
- Сухиничский район – 100,81%,
- Ферзиковский район – 96,76%,
- Юхновский район – 91,67%,
- Ульяновский район – 88,61%,
- Тарусский район – 87,23%,
- Мосальский район – 85,73%,
- Куйбышевский район – 85,54%,
- Жиздринский район – 83,58%,
- Хвастовичский район – 80,01%,
- Калуга – 78,76%,
- Обнинск – 78,43%,
- Дзержинский район – 77,41%,
- Малоярославецкий район – 76,76%,
- Людиновский район – 75,94%,
- Кировский район – 75,68%,
- Износковский район – 74,15%.
Данные на 22 декабря.
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