В Калужской области привились от коронавируса 559 582 человека

В среду, 22 декабря, в Калужской области привились от коронавируса 1316 человек. Общее количество вакцинированных достигло 559 582, сообщили в пятницу в правительстве региона.

В больницах области остается около 135 тысяч доз вакцин.

Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 86,06%.

Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам за 22 декабря.

В 11 районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в двух - более чем на 90%. Самые высокие показатели по-прежнему в Жуковском районе, самые низкие - в Износковском.

11 муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.

Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 22 декабря 2021 года:

Жуковский район – 130,34%,

Боровский район – 129,46%,

Медынский район – 123,58%,

Думиничский район – 120,29%,

Перемышльский район – 119,86%,

Бабынинский район – 118,17%,

Барятинский район – 115,8%,

Спас-Деменский район – 111,43%,

Козельский район – 104,25%,

Мещовский район – 102,5%,

Сухиничский район – 100,81%,

Ферзиковский район – 96,76%,

Юхновский район – 91,67%,

Ульяновский район – 88,61%,

Тарусский район – 87,23%,

Мосальский район – 85,73%,

Куйбышевский район – 85,54%,

Жиздринский район – 83,58%,

Хвастовичский район – 80,01%,

Калуга – 78,76%,

Обнинск – 78,43%,

Дзержинский район – 77,41%,

Малоярославецкий район – 76,76%,

Людиновский район – 75,94%,

Кировский район – 75,68%,

Износковский район – 74,15%.

Данные на 22 декабря.

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