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В Калуге умерла известная врач-бактериолог Любовь Шабалина

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.12.2021 08:54 1 1859
В Калуге умерла известная врач-бактериолог Любовь Шабалина

В четверг, 23 декабря, в Калуге на 62 году жизни скончалась заведующая бактериологической лабораторией БСМП, врач-бактериолог высшей категории Любовь ШАБАЛИНА. Об этом утром в пятницу сообщили в администрации больницы.

Любовь Шабалина проработала в Больнице скорой медицинской помощи 30 лет. Она создавала и возглавила Централизованную бактериологическую лабораторию, которая делала анализы для всего города. Была главным внештатным специалистом-бактериологом Калужской области.

Администрация БСМП г. Калуги с прискорбием сообщает, что 23 декабря на 62-м году жизни скончалась Любовь Евгеньевна Шабалина, заведующая бактериологической лабораторией, врач-бактериолог высшей категории.

- В 90-х годах под ее руководством коллектив лаборатории мобилизовался и с честью прошел две тяжелые эпидемии: дифтерии в 1995 году и дизентерии в 1999 году, - рассказали в калужской больнице.

Прощание с Любовью Шабалиной состоится в субботу, 25 декабря, в 9:00 на территории больницы на улице Октябрьской, 3.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.12.2021 08:54 1 1859
Тэги: общество здравоохранение
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