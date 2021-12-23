Главные новости в Калужской области 23 декабря: поиски пропавшей женщины и две смерти в ДТП

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в четверг, 23 декабря.

В Калуге третьи сутки ищут пропавшую 36-летнюю сотрудницу МГТУ Баумана. Ксения Анисенко пропала 20 декабря. Водителей просят проверить записи с регистраторов.

В Калужской области 34-летний мужчина погиб и три женщины пострадали в столкновении «Жигулей» и «Лады».

Водитель «Форда» насмерть сбил пешехода.

В Калуге 11 уличных катков откроются до 26 декабря.

В 11 районах Калужской области план по вакцинации от коронавируса выполнен более чем на 100%.

На Правобережье до конца декабря откроют стелу в честь генерала Попова.

Владимир Путин ответил на вопрос калужской журналистки на пресс-конференции.

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