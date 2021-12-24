Этот день в истории: 24 декабря 95 лет назад толпы калужан шли в кинотеатры

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 24 декабря.

1798 – «Были жестокие морозы и метели. 24. Приехал Осип Пет(рович) Мешков из Саратова сказывал что четверо суток стоял на поле от селения в полуторы версте была метель и мороз и добираться не могли до селения и извозчик который с ним был умер от стужи». (Из записок купца Губкина)

1914 – в Калуге родился художник, участник Великой Отечественной войны Валентин Константинович Карпов (1914 – 1971). Художественное мастерство постигал в студиях при КХМ и Иогансона. Им создана целая серия акварелей о Калуге 60-х гг.

1926 – «Коммуна» писала о работе в Калуге кинотеатров «Унион» (337 мест) и «Художественный» (388 мест): за два месяца их посещаемость составила 70% (52581 человек). Зрителей было бы и больше, если бы в «Художественном» не удалили оркестр, который играл в фойе и привлекал публику. Было показано 7 советских и 20 заграничных фильмов. Наибольший успех имел фильм с Мозжухиным «Проходящие тени»

В доходном доме Власова на Облупской улице (Театральная, 36) работал синематограф «Унион». Позднее кинотеатр стал называться «Ударник», сейчас там театр юного зрителя.

Зал синематографа «Художественный» господина Каца был открыт еще в 1903 году в доме Благовещенского на Никитской площади (ныне Карпова, 13). После революции в этом здании размещался Дом Красной Армии, а в феврале 1932 года открылся первый звуковой кинозал в городе.

1941 – село Перемышль освобождено от немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны. Начало оккупации – 9 октября 1941 года.

1941 – Тарусский район полностью освобожден от немецко-фашистских войск в период Великой Отечественной войны. Начало оккупации – 24 октября 1941.

1966 – на правом берегу Оки в селе Ромоданово, недалеко от открытого в декабре 1965 года моста, состоялась закладка будущего памятника воинам 12-й Гвардейской (258-й стрелковой) дивизии. Его заложили бывший командир дивизии генерал-лейтенант запаса Дмитрий Кузьмич Мальков и ветеран войны председатель Калужского горисполкома Геннадий Никитович Чиликин. Несколько позже будет принято решение о постройке там целого комплекса, посвящённого воинам 50-й армии генерал-лейтенанта Болдина.

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