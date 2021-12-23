Калужская журналистка поделилась впечатлениями от разговора с Путиным на пресс-конференции

В четверг, 23 декабря, в Москве проходит пресс-конференция президента России Владимира Путина. Свой вопрос смогла задать и представитель Калужской области. Корреспондент телеканала «Ника ТВ» Татьяна ЗИМУШИНА спросила о плановой медпомощи и постковидной диспансеризации.

Вопрос Путину от калужской журналистки.

Президент признал наличие проблем и заявил о важности постковидной диспансеризации. Полный ответ Путина мы публиковали здесь.

В комментарии KP40 Татьяна Зимушина поделилась впечатлениями о пресс-конференции.

- Не ожидала, что удастся задать вопрос, да еще и так быстро. Обычно первый час-полтора слово дают федералам, - прокомментировала Татьяна.

Она держала в руках две таблички - «Медицина» и «Калуга».

По словам корреспондента, на этой пресс-конференции было гораздо меньше людей в связи с коронавирусными ограничениями.

- Поэтому шансов было больше. Рада, что получилось этим шансом воспользоваться. Это шестая попытка, - пояснила Татьяна. - До этого я приезжала пять раз на большую пресс-конференцию и оставалась незамеченной. Вопросы были про экономику, про мусор, про капремонт.

Уважаемые читатели, а какой вопрос вы бы задали президенту России? Пишите в комментариях!

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