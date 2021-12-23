Владимир Путин ответил на вопрос калужской журналистки на пресс-конференции

В четверг, 23 декабря, журналист калужского телеканала «Ника ТВ» Татьяна ЗИМУШИНА задала вопрос Владимиру Путину на традиционной пресс-конференции президента, которая проходит в эти минуты в Москве.

Вопрос Путину от калужской журналистки.

Наша коллега заострила внимание на теме здравоохранения.

– Хочу вернуться к теме коронавируса. Здесь уже говорили об его опасности, – продолжила цепочку журналистских вопросов Зимушина, – но другие болезни никуда не делись. Важно подумать еще о плановой помощи. Она страдает из-за того, что сейчас койки переводятся под ковидные, есть другие ограничения. Можем ли мы избежать этой ситуации? И если еще нагрянет какая-то серьезная волна, будем ли опять закрываться? Можно ли как-то этого избежать? И второй вопрос касается постковидной диспансеризации. Ее объявили летом. Следите ли вы за этой темой, докладывают ли о результатах, работает ли она, скольким помогает, есть ли эффект от нее?

– Что касается плановой помощи, в первый период борьбы с ковидной инфекцией она пострадала, конечно, – ответил Путин. – Но это было естественно, потому что необходимо было перепрофилировать ряд лечебных заведений для того, чтобы освободить койки под ковидных больных. Нужно было набрать необходимое количество специалистов, врачей и даже перепрофилировать их. В том числе и врачей общей практики, и узких специалистов для борьбы с ковидом.

Пришлось изменить маршрутизацию пациентов. То есть одни лечебные заведения под ковид отдавались, нужно было обеспечить бесперебойную работу и плановую помощь, нужно было направлять в другие лечебные заведения. Некоторые оказались закрытыми вообще. Некоторые останавливались для обработки. Проблем возникло много.

На первом этапе был дефицит и масок, и перчаток, и костюмов. Эти проблемы преодолены. Хотя напряжение недавно возникло с кислородом. Спасибо вооруженным силам и промышленности за то, что справились и с этим вызовом. Надеюсь, ничего подобного в будущем не будет.

Подключились к этой работе волонтеры, преподаватели вузов, студенты старших курсов. Нам удалось собрать в кулак все наши силы и достаточно эффективно противостоять угрозам.

Одно из направлений работы – постковидное восстановление. Мы выделили ресурсы. Как это работает сегодня? К сожалению, не так эффективно, как бы нам хотелось. У нас прошел только миллион человек через систему диспансеризации.

Постковидная диспансеризация достаточно эффективно сказывается на здоровье людей. Здесь тоже есть сложности и предубеждения: люди просто боятся посещать лечебные заведения, столкнуться там с инфекциями.

Наши специалисты, медики делают все, чтобы обеспечить безопасность и оказать существенную помощь. Потому что люди после ковида действительно в ней нуждаются.

Мы с вами знаем, что ковид бьет по всем внутренним системам организма – сосудистой, по внутренним органам – сердцу, почкам, печени и так далее. Мозг может быть поражен. Требуется восстановление. Очень хорошая система создана и отработана. Я надеюсь, что это будет расширяться.

UPD. Калужская журналистка поделилась впечатлениями от разговора с Путиным на пресс-конференции.

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