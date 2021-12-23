Александр Малеев назначен новым прокурором Тарусского района

Новым прокурором Тарусского района назначен 48-летний старший советник юстиции Александр МАЛЕЕВ. Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор России Игорь Краснов, сообщили в четверг, 23 декабря, в пресс-службе прокуратуры Калужской области.

Александр Малеев родом из Саратова. Там он окончил академию права. В органах прокуратуры работает с 1996 года. С 2012 года – в Калужской области.

Малеев был заместителем прокурора в Козельском, Юхновском и Малоярославецком районах. Последняя его должность перед назначением в Тарусу - Калужский прокурор по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!